Стало известно, откуда лучше всего будет виден салют в Казани в День города

Салют в Казани в День города, 30 августа, который будет дан из акватории Казанки, лучше всего будет виден с Центра семьи "Казан" и на Кремлевской набережной, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

- Лучшие точки просмотра салюта – это набережная Казанки, прежде всего, конечно, у Центра семьи "Казан" и на Кремлевской набережной, - рассказал начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

Салют начнется в 22.00.

Отмечается, что общественный транспорт города в этот день будет работать по усиленному графику с продлением работы до 24 часов. При этом 27 и 28 августа с 22.00 до 06.00, 29 августа с 20.00 до 06.00 часов и днем 30 августа будет закрыта Площадь Тысячелетия. Также 30 августа будет перекрыта ул.С.Хакима в районе Центра семьи "Казан".

Напомним, в этот день также выступят Hi-Fi и "Любэ".