«Английский вреден для России»: Жириновский призвал изменить систему преподавания в школах

Малые языки местных народов и иностранные языки должны преподаваться в школе на добровольной и платной основе. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Так, по словам Жириновского, все языки, кроме русского, должны перестать быть обязательными предметами.

- Малые языки местных народов и иностранные языки должны быть не только добровольными, но и платными. А в первую очередь статус общедоступного к изучению языка нужно отобрать у английского, - написал депутат на своей странице в соцсети.

По мнению Жириновского английский язык вреден для России.

- На Западе выстроили выгодную систему работы с талантливыми людьми. Ученые, инженеры, программисты или врачи обучаются в странах с хорошей системой образования. Таких как Россия или Индия. Потом готового специалиста, в которого государство вкладывало деньги на протяжении 15 лет, переманивают на отличную зарплату в США или Европу. Таким образом Запад не только укрепляет экономику, но и обескровливает конкурентов, - добавил он.

Напомним, 25 июля депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении приняли закон об изучении родных языков. Поправки поддержали 388 депутатов, двое проголосовали против. Таким образом, согласно законопроекту русский язык будут изучать все, как государственный язык, а родной язык будет выбираться по заявлению родителей школьников.