В Альметьевске завели дело на начальника отдела муниципального контроля

В Альметьевске Следственный комитет завел дело на начальника отдела муниципального контроля палаты земельных и имущественных отношений 38-летнего Марата Абдуллина, информацию СМИ подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, в мае этого года подозревамый получил взятку в 100 тысяч рублей от своего 25-летнего заместителя за оформление земельного участка в селе Ямаш на 57-летнего предпринимателя. Деньги были получены прямо в рабочем кабинете.

16 августа после получения соответствующей информации и ее проверки было возбуждено дело по статье "Получение взятки".

Идет следствие.

Справка



Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района РТ образовано решением сессии Совета Альметьевского муниципального района 3 февраля 2006 года.



Палата является постоянно действующим органом местного самоуправления Альметьевского муниципального района и осуществляет полномочия по управлению, владению и распоряжению муниципальным имуществом, а также земельными участками, находящимися в ведении или собственности муниципального района.