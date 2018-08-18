Челнинскому бьюти-блогеру вернули инвалидную коляску, которую украли хулиганы

Челнинскому бьюти-блогеру Лилии Лутфрахмановой вернули инвалидную коляску, которую украли хулиганы. Об этом сообщила мама девушки.

Жители Замелекесья увидели объявление и принесли коляску прямо домой к блогеру.

Напомним, о пропаже стало известно 9 августа. Как рассказала сама Лилия, коляска обычно стояла на лестничной клетке, но 9 августа мать девушки обнаружила пропажу и сразу обратилась в полицию. Позже выяснилось, что коляску украли двое мужчин.

- Оказалось, что двое пьяных мужчин решили развлечься и покатались на моей коляске. Полиция их нашла, а коляску нет. Я за коляской стояла в очереди 5 лет, - рассказала ранее блогер.

Отметим, что Лилия Лутфрахманова — известный бьюти-блогер в Татарстане с синдромом Олбрайта. На данный момент на ее ютуб-канал подписаны более 276 тыс человек.