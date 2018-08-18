ВТБ обеспечил банковское сопровождение первой поставки алмазов в Китай за рубли

Филиал банка ВТБ в Шанхае обеспечил банковское сопровождение первой поставки природных алмазов, осуществленной АК «АЛРОСА», клиенту из Китая с оплатой в рублях

Пилотный проект по поставке алмазов в Китай за рубли был реализован при поддержке Шанхайской алмазной биржи. Покупатель произвел оплату в российской валюте за товар, приобретенный на аукционе по продаже алмазов специальных размеров (массой более 10,8 карата), который АЛРОСА провела в Гонконге. В рамках сделки китайская компания-покупатель открыла спецсчет в ВТБ Шанхай.

«Возможность оплаты в рублях способствует увеличению доли расчетов в национальных валютах в торговле между Россией и КНР. Кроме того, поставка пилотной партии товара продемонстрировала эффективность расчетов в рублях для иностранных клиентов ВТБ, в первую очередь за счет сокращения сроков поставки из-за ускорения перевода денежных средств. При этом стоимость товара в местной валюте — китайских юанях — осталась на том же уровне что и при расчетах в долларах США за счет конкурентоспособного обменного курса, представленного ВТБ Шанхай, крупнейшего оператора на валютном рынке Китая в паре юань/рубль», - заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

«Сложившаяся на международном алмазном рынке практика предусматривает расчеты между продавцами и покупателями алмазного сырья в долларах США. Мы опробовали альтернативную схему расчетов, чтобы понять, насколько она реализуема, и какие нюансы необходимо учитывать. Опыт оказался положительным, и будем применять его по мере необходимости», − сообщил член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.

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