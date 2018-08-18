У бывшего вратаря «Рубина» от удара тока скончалась дочь

Дочь вратаря Нурки Ревишвили скончалась в Тбилиси от удара тока. Об этом сообщает футбольный клуб "Рубин" со ссылкой на грузинские СМИ.

9-летняя девочка коснулась решетки, установленной на окне дома. Неизвестным образом решетка отказалась под напряжением тока. Удар тока отказался несовместим с жизнью.

- В среду вечером трагически погибла 9-летняя дочь вратаря сборной Грузии, бывшего вратаря "Рубина" Нукри Ревишвили Татьяна (Тата). По сообщениям СМИ, ее ударило током в квартире в Тбилиси, когда она дотронулась до решетки на окне. Выражаем глубочайшие соболезнования Нукри и его семье в связи с тяжелой утратой", — сообщает официальный сайт "Рубина".

Казанский "Рубин" выразил свои соболезнования по случаю трагедии.

Справка

Нурки Ревишвили выступал за казанский «Рубин» с 2006 по 2009 год. Затем футболист продолжил карьеру в «Анжи», «Краснодаре», «Тосно». Сейчас он является свободным агентом.