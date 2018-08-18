“Поиграли”: В Татарстане дети камнем проломили череп щенку

Дети разбежались после замечания взрослого, бросив животное с разбитой головой

В Набережных Челнах дети с особой жестокостью издевались над бездомным щенком. Группа детей разбила камнем животному голову.

Инцидент произошел в В 54-м комплексе. Промышленный альпинист, работающий на высоте, заметил, как дети избивают животное. Он сделал им замечание, и начал спускаться вниз. Но пока он спустился, ребята успели разбежаться.

Маленький щенок был избит, а его череп проломлен камнем. Животное подобрали волонтеры и отвезли в клинику. Щенку наложили швы, и сейчас ищут ему дом.