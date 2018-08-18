Имущество обувной фабрики-банкрота “Спартак” оценили в полтора миллиарда

Фирма “Независимая экспертиза” оценила имущества обувной фабрики “Спартак”, признанной банкротом. Как сообщается в Едином реестре банкротов, оно оценивается более чем в 1,5 млрд рублей.

Обувной фабрике “Спартак” принадлежит три здания в Казани и по одному в Буинске и Йошкар-Оле. Несмотря на внушительный размер оцененной недвижимости, задолженность предприятия продажа зданий покрыть не сможет - предприятие задолжало кредиторам более трех миллиардов рублей.

Напомним, что Арбитражный суд Татарстана признал банкротом бывшего владельца и гендиректора обувной фабрики «Спартак» Райхата Гарипова