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Из-за непогашенной сигареты в Татарстане сгорели два человека

Из-за непогашенной сигареты в Татарстане сгорели два человека
16+
Фото: ProKazan.ru

Вчера, 18 августа, поздно вечером в Аксубаевском районе Татарстана при пожаре в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщает  пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в 22:57. Когда пожарные прибыли на место, деревянный дом уже был объят огнем. Когда пламя было потушено, огнеборцы обнаружили два обгоревших тела.

Личности погибших пока не установили. По предварительной версии, причиной пожара стала непогашеннаяя сигарета.

Ольга Плешкова, 19.08.2018, 15:05
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин19 августа 2018, 15:16
Никотин убивает! Это факт.
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Горожанин19 августа 2018, 15:20
Марка плохой сигареты?
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Горожанин19 августа 2018, 15:29
Как это они определили что из-за сигарет. Шерлок холмс отдыхает.
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Пилат Понтийский19 августа 2018, 15:33
В ответ на комментарий пользователя
Марка плохой сигареты?
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Все!
Надо трубку курить.
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Петя Карманов19 августа 2018, 16:17
Хотите прокачать свое тело, сделать его красивым как у спортсменов ?
Знакомый рассказал как подкачать тело не ходя в тренажерку и не сидя на изнурительных диетах,поверьте это самый инновационный способ. вот мой результат за две недели --- http://miblog.2sms.ru
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Горожанин19 августа 2018, 16:57
Довонялись...
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Горожанин19 августа 2018, 17:08
В ответ на комментарий пользователя
Довонялись...
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Точно. Эти соскососы так и не поймут, что хороших сигарет давно уже нет. Курят вонючки завернутые в бумагу. Мимо проходят, вонь идёт от их.дыма , как будто сушеное [***]
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