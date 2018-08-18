Из-за непогашенной сигареты в Татарстане сгорели два человека

Вчера, 18 августа, поздно вечером в Аксубаевском районе Татарстана при пожаре в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в 22:57. Когда пожарные прибыли на место, деревянный дом уже был объят огнем. Когда пламя было потушено, огнеборцы обнаружили два обгоревших тела.

Личности погибших пока не установили. По предварительной версии, причиной пожара стала непогашеннаяя сигарета.