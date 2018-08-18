Дольщики “Салават Купере” разбили палаточный лагерь рядом со стройкой

Дольщики 11-го квартала жилого комплекса “Салават Купере” снова разбили палаточный лагерь рядом с домом, в который они должны были заселиться еще три года назад. Минингующие уверяют, что готовы ожидать своих квартир вплоть до холодов.

Сейчас в лагере насчитывается около 30 палаток. Люди, уставшие ждать своих квартир, приехали сюда вместе с детьми. Лагерь оборудовали всем необходимым. Люди ждут, когда на них обратят внимание власти.

Напомним, что сдача дома первой очереди 11-го квартала откладывалась с 2015 года. В июле прошлого года люди также разбили палаточный лагерь у стен стройки. В ноябре прошлого года дома застройщик полностью остановил строительство объекта. В августе этого года подрядчика “ПСО-Казань” лишили права достраивать дома. Новые сроки дачи пока не назначены, однако если людей не смогут заселить до холодов, велика вероятность, что сдача вновь перенесется на следующий год.