Татарстан ждет новая программа переселения из аварийного жилья

Министр строительства Ирек Файзуллин объявил о начале новой программе переселения из аварийного жилья. Программа стартует после оценки уровня износа домов и регистрации нуждающихся в переселении.

- Соответствующие нормативные документы поступят и совместно с БТИ начнем оценку аварийного жилья уже по новой программе, - сказал Файзуллин.

Детали новой программы пока неизвестны, поэтому на каких условиях людей будут переселять, сказать нельзя. Напомним, что по предыдущей программе выкупная цена составляла 11, 022 рублей за квадратный метр жилья. На сегодня в РТ насчитывается 25 тысяч квадратных метров аварийного жилья.