В Казани 24-летний парень ранил ножом своего гостя

Вечером 17 августа в Казани 24-летний молодой человек во время пьяной ссоры ранил ножом своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Пострадавший находился в гостях у нападавшего, вместе они выпивали. Между ними возникла ссора. Казанец схватился за нож и нанес приятелю ранение.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. Напавший молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».