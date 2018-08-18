В Московском районе Казани до октября закроют две улицы

С 20 августа по 5 октября на двух улицах Московского района Казани будет ограничено движение автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

- Проезжая часть по улицы Восстания будет закрыта в районе домов №30 и №35, а улицы Фурманова - от ул.Восстания до улицы Енисейская. Ограничение связано с устройством приямков под горизонтально-направленное бурение при прокладке хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, - сообщает исполком.