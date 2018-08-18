Сегодня в Казани будет тепло и солнечно

Сегодня, 19 августа, в Казани ожидается переменная облачность, без осадков. . Без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха утром составит +7..+9˚, днем воздух прогреется до +20..+22˚, сообщает Гидрометцентр РТ.
Сегодня, 19 августа, в Казани ожидается переменная облачность, без осадков. . Без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха утром составит +7..+9˚, днем воздух прогреется до +20..+22˚, сообщает Гидрометцентр РТ.
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