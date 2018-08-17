В Альметьевске хотят построить новую набережную

На берегу альметьевского водохранилища хотят построить новую набережную, которая будет сравнима с набережной в Казани. Об этом рассказал глава района Айрат Хайруллин.

По его словам, с инициативой построить новую набережную выступила компания «Татнефть», которая уже ведет работу в этом направлении.

- Это очень шикарное место с большим озером – раз в 10 больше Казанки, - цитирует «Татар-информ» слова Хайруллина.

Напомним, ранее в Альметьевске по инициативе главы района появился памятник русскому писателю Антону Чехову.