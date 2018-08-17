Наверх
В Татарстане ввели в эксплуатацию почти 60 процентов запланированного жилья
15:22, сегодня2
В Альметьевске хотят построить новую набережную
17:07, сегодня
В Казани под мостом «Миллениум» вновь нарисовали граффити
16:03, сегодня4
В Приволжском районе Казани до конца октября продлили закрытие по 4 улицам
14:43, сегодня1
В Камском Устье ищут спутницу для черного лебедя, привезенного из парка «Черное озеро»
13:47, сегодня4
Минниханов опубликовал видео со встречи выпускников суворовского училища
12:44, сегодня8
В Казани незаконно производили медицинские изделия
11:39, сегодня13
В Альметьевске возбудили дело на чиновника, его подозревают в получении взятки
10:32, сегодня12
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за возможных лесных пожаров
10:09, сегодня4
В Татарстане 9 судей Верховного суда РТ подали в отставку
08:58, сегодня18
Журналистка из Казани может попасть на обложку журнала Playboy
08:32, сегодня46
Сегодня в Казани воздух прогреется до +21 градуса
07:03, сегодня
Казань сегодня: Шаймиев о пенсиях, похищение у бьюти-блогера и 14-летняя студентка
20:09, 17.08.201813
Из припаркованной у озера Лебяжье KIA украли свыше 270 тысяч рублей
17:37, 17.08.201827
В России собираются запретить усыновлять больше трех детей
16:55, 17.08.201813
В Казани на улице Побежимова сгорело такси
16:46, 17.08.20186
"Раньше нужно было": Шаймиев поддержал повышение пенсионного возраста
15:58, 17.08.2018107
Количество камер на дорогах России может увеличиться вдвое к 2024 году
15:44, 17.08.20189
В Казани мужчина вступил в ИГИЛ. Его осудили на 17 лет колонии
14:59, 17.08.201814
В Татарстане у популярного блогера-инвалида украли коляску. Она ее ждала 5 лет
14:44, 17.08.201825
В Татарстане в колонии нашли мертвым заключенного
14:37, 17.08.201814
В Татарстане сотрудник "Почты России" сдался полиции, украв больше, чем планировал
14:07, 17.08.201816
В Челнах мертвый мужчина на дереве напугал отдыхающих в парке
13:45, 17.08.201817
В Казани пенсионера осудили на 18 лет за двойное убийство из-за парковки
12:50, 17.08.201830
В Казани трамвай сошел с рельсов
12:14, 17.08.201811
На улице Спартаковская парня убило током. Он сутки пролежал около будки
11:38, 17.08.201811
В КФУ появилась 14-летняя студентка
11:10, 17.08.201811
Активисты против мусоросжигательного завода устроили зарядку под окнами Минниханова
10:59, 17.08.201830
В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу начнут дрессировать собак
10:34, 17.08.201811
Самые редкие имена недели: в Казани детей назвали Дан и Лерика
10:06, 17.08.201814
Адмиралтейская Слобода. Часть 2: как самый промышленный район Казани теперь лежит в руинах
10:00, 17.08.201832
ВТБ достиг договоренностей с фондом Bonum Capital о приобретении банка «Возрождение»
09:56, 17.08.2018
В Татарстане ветром сорвало крышу многоэтажного дома
09:38, 17.08.20183
В Казани общественный транспорт в Курбан-Байрам начнет работать в 3:30
09:19, 17.08.20182
В Татарстане на трассе в ДТП погибли четыре человека‍
08:59, 17.08.20189
Афиша: сфотографироваться с «Симпсонами» и посмотреть кино в парке
07:00, 17.08.20186
Сегодня в Казани ожидается +23 градуса
06:15, 17.08.2018
Казань сегодня: обворовали хоккеиста, расширение парковок и бомбардировщик
19:59, 16.08.20183
Более 90% клиентов НПФ ВТБ высоко оценивают качество обслуживания в фонде
18:02, 16.08.20181
Полиция задержала казанца, который обещал подкупить судью за 1,2 млн рублей
17:39, 16.08.20185
В Татарстане на ремонт BMW чиновников потратят свыше 13 млн рублей
17:05, 16.08.201857
Вслед за Казанью в Челнах тоже появился парк-менеджер
16:35, 16.08.201821
В Казани из-за авиагонок перекроют движение на четырех улицах
16:31, 16.08.201812
Из Казани появятся прямые авиарейсы в Париж, Тегеран и Мюнхен
16:19, 16.08.201812
Предприниматели Татарстана выбирают Ак Барс Банк в качестве основного банка
16:14, 16.08.201810
В КФУ рассказали о надвигающемся на Татарстан похолодании
15:59, 16.08.20187
В Казани начали ремонтировать улицу Академика Глушко‍
15:16, 16.08.201810
В Казани «кэтмены» борются за жизнь кошек, которых замуровывают в подвалах
15:03, 16.08.201862
Как в Татарстане ищут пропавших и почему из благополучных семей сбегают дети
15:00, 16.08.201814
В Казани закрыли шашлычную, на которую жаловались жители
14:24, 16.08.201821
В Казани представили первый обновленный стратегический бомбардировщик
13:44, 16.08.201814
Шашлыки, конкурсы и "Камское Море": как отмечали девятый день рождения газеты "PRO Город"
13:42, 16.08.2018
В России разрешили и сразу запретили проводить первый гей-парад
13:33, 16.08.201863
ВТБ в Татарстане нарастил кредитование предприятий более чем на 70%
13:04, 16.08.2018
В Казани вновь расширяют зону платных парковок
13:02, 16.08.201845
В Нижнекамске ищут свидетелей ДТП, где водитель Mercedes насмерть сбил мальчика
11:41, 16.08.201820
В Татарстане выявили нарушения противопожарной безопасности в 900 ТЦ
11:26, 16.08.20187
В Казани на месте снесенного комбината "Здоровье" могут построить торговый центр или сауну
11:25, 16.08.201839
В Казани осудили на год колонии мужчину, сдавшего в аренду чужую квартиру
10:59, 16.08.201810
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

В Казани под мостом «Миллениум» вновь нарисовали граффити

В Казани под мостом «Миллениум» вновь нарисовали граффити
16+
Фото: Марат Газизуллин,
Пространство уже заполняется новыми творческими композициями

В Казани под мостом «Миллениум» вновь стали появляться граффити. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил Марат Газизуллин, который ранее предложил создать под мостом аллею всемирно известных музыкантов.

- Пространство заполняется новыми творческими композициями. На данный момент самой крупной и красивой работой является коллаборация Дамира Бозика и Yo Soork. Рисунок представляет собой некую волну накрывающую надпись в виде граффити SURF. Тона очень приятные, - рассказал Марат.

Напомним, ранее под мостом «Миллениум» закрасили крупнейшую в городе аллею стрит-арта. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, граффити закрасили в последствии хулиганских действий.

- На данном участке граффити-работы были испорчены различными нецензурными надписями или просто частично закрашены аэрозольными красками. При закраске нецензурных надписей закрашивались и художественные элементы граффити-работ, после чего они теряли свой смысл. При этом внешний вид объекта был также испорчен. В связи с этим было принято решение полностью закрасить все опоры и шкафные стенки, - прокомментировали тогда в мэрии.

 

Люция Кашапова, 18.08.2018, 16:03
Тэги: Искусство
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

ага18 августа 2018, 17:00
Надо Димаса там в засаду посадить. Что он поймал эти художников и... вручил им билет до Новоульяновска, на парад любителей разноцветных красок.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин18 августа 2018, 17:06
опять у подростков очко чешется
0
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас18 августа 2018, 17:12
В ответ на комментарий пользователя
Надо Димаса там в засаду посадить. Что он поймал эти художников и... вручил им билет до Новоульяновска, на парад любителей разноцветных красок.
Развернуть
У тебя пива не хватит меня там в засаде сутки удержать :-D Проще тебя там подвесить как пример того что Димас может сделать (!)
0
0
Согласны с автором?
Горожанин18 августа 2018, 17:13
В ответ на комментарий пользователя
Надо Димаса там в засаду посадить. Что он поймал эти художников и... вручил им билет до Новоульяновска, на парад любителей разноцветных красок.
Развернуть
Какой ты злой. Никто же не видит их "творчество", кроме проказани. Больше беспокоит, что под мостом без наблюдения трутся непонятные личности, в Италии вон рухнул один.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru