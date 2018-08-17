В Казани под мостом «Миллениум» вновь нарисовали граффити

Пространство уже заполняется новыми творческими композициями

В Казани под мостом «Миллениум» вновь стали появляться граффити. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил Марат Газизуллин, который ранее предложил создать под мостом аллею всемирно известных музыкантов.

- Пространство заполняется новыми творческими композициями. На данный момент самой крупной и красивой работой является коллаборация Дамира Бозика и Yo Soork. Рисунок представляет собой некую волну накрывающую надпись в виде граффити SURF. Тона очень приятные, - рассказал Марат.

Напомним, ранее под мостом «Миллениум» закрасили крупнейшую в городе аллею стрит-арта. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, граффити закрасили в последствии хулиганских действий.

- На данном участке граффити-работы были испорчены различными нецензурными надписями или просто частично закрашены аэрозольными красками. При закраске нецензурных надписей закрашивались и художественные элементы граффити-работ, после чего они теряли свой смысл. При этом внешний вид объекта был также испорчен. В связи с этим было принято решение полностью закрасить все опоры и шкафные стенки, - прокомментировали тогда в мэрии.