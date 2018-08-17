В Татарстане ввели в эксплуатацию почти 60 процентов запланированного жилья

В высокой степени готовности находятся 83 объекта

В Татарстане по состоянию на 17 августа введено 1 млн. 387,7 тыс. кв. м жилья, что составляет 57,7 % от плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

По его словам, по программе социальной ипотеки Государственный жилищный фонд при Президенте РТ отчитался в органы статистики по 109 домам на 2 тыс. 945 квартир площадью 159,8 тыс. кв. м, в том числе за прошедшие 2 недели - по 5 домам на 114 квартир площадью 5,9 тыс. кв. м.

- В высокой степени готовности находятся 83 объекта, в средней степени готовности - 57 объектов, в низкой степени готовности - 31 объект, - отметил глава ведомства.

Напомним, в текущем году по программе арендного жилья в эксплуатацию планируют ввести 182 жилых дома.

