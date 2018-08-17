В Камском Устье ищут спутницу для черного лебедя, привезенного из парка «Черное озеро»

В Камском Устье ищут новую спутницу для черного лебедя Зигфрида, которого привезли из парка «Черное озеро». Об этом сообщается в Instagram базы «Камский трофей».

- Сейчас Зигфрид чувствует себя намного лучше. Он еще находится под присмотром орнитологов. Они с уверенностью говорят, что он идет на поправку, - говорится в сообщении.

Отмечается, что отношения с другими лебедями также наладились, они держатся рядом и кушают вместе.

- Мы находимся в поиске напарнице для Зигфрида. Планируем это ближе к 2019 году. Уже ждём с нетерпением, чтобы Зигфрид обзавёлся любовью всей своей жизни, - сообщили в «Камском трофее».

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что лебедя Зигфрида из казанского парка «Черное озеро» не приняли местные лебеди в Камском Устье.

Лебедя Одиллию несколько недель назад загрызла собака в парке. Зигфрид был доставлен в Центр реабилитации хищных птиц, где за ним наблюдали орнитологи и сотрудники Центра. За три недели он прошел профилактическое лечение и проверку на птичий грипп, также ему сделаны все необходимые прививки. После этого его перевезли в Камское Устье.