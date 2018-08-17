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В Камском Устье ищут спутницу для черного лебедя, привезенного из парка «Черное озеро»

В Камском Устье ищут спутницу для черного лебедя, привезенного из парка «Черное озеро»
16+
Фото: https://www.instagram.com/kamsk_trofey/

В Камском Устье ищут новую спутницу для черного лебедя Зигфрида, которого привезли из парка «Черное озеро». Об этом сообщается в Instagram базы «Камский трофей».

- Сейчас Зигфрид чувствует себя намного лучше. Он еще находится под присмотром орнитологов. Они с уверенностью говорят,  что он идет на поправку, - говорится в сообщении.

Отмечается, что отношения с другими лебедями также наладились, они держатся рядом и кушают вместе.

- Мы находимся в поиске напарнице для Зигфрида. Планируем это ближе к 2019 году. Уже ждём с нетерпением, чтобы Зигфрид обзавёлся любовью всей своей жизни, - сообщили в «Камском трофее».

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что лебедя Зигфрида из казанского парка «Черное озеро» не приняли местные лебеди в Камском Устье.

Лебедя Одиллию несколько недель назад загрызла собака в парке. Зигфрид был доставлен в Центр реабилитации хищных птиц, где за ним наблюдали орнитологи и сотрудники Центра. За три недели он прошел профилактическое лечение и проверку на птичий грипп, также ему сделаны все необходимые прививки. После этого его перевезли в Камское Устье. 

Люция Кашапова, 18.08.2018, 13:47
Тэги: Животные
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Комментарии

Горожанин18 августа 2018, 14:09
Собаке какой срок за убийство дали ?
1
2
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Горожанин18 августа 2018, 14:18
По жизненно !
1
0
Согласны с автором?
Горожанин18 августа 2018, 14:50
Что мне нравится в черных лебедях - так это их красный нос ...
1
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