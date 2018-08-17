В Татарстане 9 судей Верховного суда РТ подали в отставку. Их заявления о прекращении полномочий с 15 октября этого года будут рассмотрены Квалификационной коллегией судей республики, пишет «Реальное время».

Сообщается, что в суд поступил приказ судебного департамента РФ об изменении штата. Приказано сократить штат Верховного суда РТ на 16 судей и 21 работника аппарата.

- Заявление уже написали двое судей 56 и 60 лет, которые планировали уходить на пенсию. В суде они проработали по 22 года, - говорится в сообщении.