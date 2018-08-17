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Журналистка из Казани может попасть на обложку журнала Playboy

Журналистка из Казани может попасть на обложку журнала Playboy
16+
Фото: https://www.instagram.com/reginamissvselenaya/
Имя победительницы «Девушки года Playboy — 2018» станет известно 29 октября

21-летняя девушка из Казани Регина Рекко претендует на звание «Девушка года Playboy — 2018». Ее заявка была опубликована на сайте журнала.

О себе жительница Казани написала, что она преподавательница искусства дефиле, модель и журналистка.

На ее личной странице в соцсети указано, что она училась в ГИТИСе на актерском факультете, семейное положение - «замужем».

Регина Рекко также является обладательницей титулов Best Figure Eurasia – 2017 и Queen Eurasia –  2017. Кроме того, она выступает послом доброй воли туризма Евразии.

Имя победительницы «Девушки года Playboy — 2018» станет известно 29 октября.

Напомним, ранее мы писали о том, что 23-летняя модель из Набережных Челнов Лия Ситдикова, победительница конкурса «Девушка года Playboy 2017» попала на обложку номера журнала Playboy. Она получила восемь разворотов в журнале.

Ранее девушка снялась в новом клипе группы «Ленинград» «Вояж», который набрал почти 1,5 млн просмотров за сутки. Модель снялась в эпизодах ролика. В клипе она предстала в эротическом белье, а также в джакузи с главным героем.

Люция Кашапова, 18.08.2018, 08:32
Тэги: Казанцы, Красота
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Комментарии

Горожанин18 августа 2018, 08:46
Губища накачала сразу видно не естественно верхняя выглядит,на лицо 3+,фигурка ни че так
2
6
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Ж18 августа 2018, 08:56
Шмара казанская , статья ни о чем в стиле газетенки
2
7
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Горожанин18 августа 2018, 08:59
3 из 10
2
5
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Горожанин18 августа 2018, 09:00
Так на любителя
1
7
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Ага18 августа 2018, 09:00
Муж радуется, наверное, что жена в журнал для онанистов попадёт?
2
4
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Горожанин18 августа 2018, 09:13
Проказан, пишите пожалуйста статьи, про зануд комментаторов! Про то, как многие из них не успев продрать глаза, вместо утреннего кофе, пишут злобные завистливые комментарии! Причем, не важно какая тема, главное обо...рать!
5
3
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Горожанин18 августа 2018, 09:15
С водочкой не чё так.
1
6
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Горожанин18 августа 2018, 09:17
В ответ на комментарий пользователя
Проказан, пишите пожалуйста статьи, про зануд комментаторов! Про то, как многие из них не успев продрать глаза, вместо утреннего кофе, пишут злобные завистливые комментарии! Причем, не важно какая тема, главное обо...рать!
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Если у тебя жена шмара комментаторы тут не причём
1
8
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Горожанин18 августа 2018, 09:19
В ответ на комментарий пользователя
Губища накачала сразу видно не естественно верхняя выглядит,на лицо 3+,фигурка ни че так
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типичная уточка, но ниче так , согласен )))!
2
1
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Горожанин18 августа 2018, 09:26
Нос неудачно перекроили. И вообще выглядит старой. Где юность и свежесть? Только губы, готовые проглотить мужика целиком.
0
3
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Горожанин18 августа 2018, 09:44
По-моему, главное, что она накачала (или откачала)) - это возраст.
Это не 21 год.
"Между 34 и 35 годами я прожила 10 прекрасных лет!" (С) Так и здесь.
0
2
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Горожанин18 августа 2018, 09:46
0
0
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Горожанин18 августа 2018, 10:07
Что с носом?8'-(
0
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