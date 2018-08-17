Журналистка из Казани может попасть на обложку журнала Playboy

Имя победительницы «Девушки года Playboy — 2018» станет известно 29 октября

21-летняя девушка из Казани Регина Рекко претендует на звание «Девушка года Playboy — 2018». Ее заявка была опубликована на сайте журнала.

О себе жительница Казани написала, что она преподавательница искусства дефиле, модель и журналистка.

На ее личной странице в соцсети указано, что она училась в ГИТИСе на актерском факультете, семейное положение - «замужем».

Регина Рекко также является обладательницей титулов Best Figure Eurasia – 2017 и Queen Eurasia – 2017. Кроме того, она выступает послом доброй воли туризма Евразии.

Имя победительницы «Девушки года Playboy — 2018» станет известно 29 октября.

Напомним, ранее мы писали о том, что 23-летняя модель из Набережных Челнов Лия Ситдикова, победительница конкурса «Девушка года Playboy 2017» попала на обложку номера журнала Playboy. Она получила восемь разворотов в журнале.

Ранее девушка снялась в новом клипе группы «Ленинград» «Вояж», который набрал почти 1,5 млн просмотров за сутки. Модель снялась в эпизодах ролика. В клипе она предстала в эротическом белье, а также в джакузи с главным героем.

Публикация от Регина Рекко (@reginamissvselenaya) 9 Авг 2018 в 4:22 PDT

Публикация от Регина Рекко (@reginamissvselenaya) 5 Авг 2018 в 1:08 PDT

Публикация от Регина Рекко (@reginamissvselenaya) 22 Май 2018 в 2:21 PDT

Публикация от Регина Рекко (@reginamissvselenaya) 21 Май 2018 в 4:01 PDT

Публикация от Регина Рекко (@reginamissvselenaya) 26 Окт 2017 в 4:25 PDT