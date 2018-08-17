Журналистка из Казани может попасть на обложку журнала Playboy

21-летняя девушка из Казани Регина Рекко претендует на звание «Девушка года Playboy — 2018». Ее заявка была опубликована на сайте журнала.
О себе жительница Казани написала, что она преподавательница искусства дефиле, модель и журналистка.
На ее личной странице в соцсети указано, что она училась в ГИТИСе на актерском факультете, семейное положение - «замужем».
Регина Рекко также является обладательницей титулов Best Figure Eurasia – 2017 и Queen Eurasia – 2017. Кроме того, она выступает послом доброй воли туризма Евразии.
Имя победительницы «Девушки года Playboy — 2018» станет известно 29 октября.
Напомним, ранее мы писали о том, что 23-летняя модель из Набережных Челнов Лия Ситдикова, победительница конкурса «Девушка года Playboy 2017» попала на обложку номера журнала Playboy. Она получила восемь разворотов в журнале.
Ранее девушка снялась в новом клипе группы «Ленинград» «Вояж», который набрал почти 1,5 млн просмотров за сутки. Модель снялась в эпизодах ролика. В клипе она предстала в эротическом белье, а также в джакузи с главным героем.