Из припаркованной у озера Лебяжье KIA украли свыше 270 тысяч рублей

В Казани на парковке лыжной базы "Динамо" у озера Лебяжье неизвестные украли из припаркованной KIA Cerato 275 тысяч рублей, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- 15 августа в период с 15 до 20 часов у 24-летнего бизнесмена и его друга из припаркованного авто украли 275 тысяч рублей, пострадавшие обратились в правоохранительные органы на следующий день, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража".