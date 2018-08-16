Казань сегодня: Шаймиев о пенсиях, похищение у бьюти-блогера и 14-летняя студентка

ProKazan.ru составил подборку новостей за сегодня, 17 августа

«Раньше нужно было»: Шаймиев поддержал повышение пенсионного возраста

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев поддержал повышение пенсионного возраста, об этом он сегодня заявил на форуме региональных СМИ в Казани, видеозапись выступления появилась на сайте правительства РТ.

Шаймиев рассказал, что в России растет продолжительность жизни, поэтому для обеспечения пенсии нужно все больше средств.

В Татарстане у популярного блогера-инвалида украли коляску. Она ее ждала 5 лет

В Набережных Челнах у популярного бьюти-блогера Лилии Лутфрахмановой украли инвалидную коляску. 22-летняя девушка лишилась единственного средства передвижения по улице.

Как рассказала сама Лилия, коляска обычно стояла на лестничной клетке, но 9 августа мать девушки обнаружила пропажу и сразу обратилась в полицию. Позже выяснилось, что коляску украли двое мужчин.

В Казани пенсионера осудили на 18 лет за двойное убийство из-за парковки

В Казани в Верховном суде Татарстана осудили 61-летнего Наиля Исанова из поселка Васильево, который убил двух человек из-за спора о парковке, о вердикте стало известно в ходе заседания суда.

Напомним, 30 апреля в поселке Васильево около 17 часов мужчина поставил машину под окнами жилого дома, из-за чего выхлопные газы шли в квартиры, где находились люди. 46-летняя жительница дома вышла вместе с 25-летним парнем своей дочери, чтобы убедить пенсионера переставить авто.

В КФУ появилась 14-летняя студентка

В Казанский федеральный университет поступила 14-летняя абитуриентка Лина Мухаметзянова, она будет учиться на направлении «лингвистика» в Институте международных отношений на контрактной основе, сообщили в пресс-службе вуза.

Девушка в 13 лет окончила школу экстерном, она училась в казанской гимназии №122, а затем перевелась в центр образования №162 Санкт-Петербурга, который окончила экстерном на дистанционном обучении.

В Татарстане на трассе в ДТП погибли четыре человека‍

В Сабинском районе Татарстана накануне в ДТП погибли четыре человека, информацию ProKazan.ru подтвердили в ГИБДД.

По предварительным данным, около 16 часов на трассе Богатые Сабы – Лесхоз возле села Кильдебяк 59-летний водитель из Вятских Полян Кировской области на "Ладе Ларгус" выехал на полосу встречного движения, где врезался в Chevrolet Epica, за рулем которой был 50-летний житель поселка Богатые Сабы.