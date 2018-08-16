В Казани мужчина вступил в ИГИЛ. Его осудили на 17 лет колонии

В Таджикистане осудили 33-летнего Султонбека Шодмонова, который в 2009 году, приехав в Казань в поисках работы, вступил в ряды запрещенной в Росии организации "Исламское государство". Об этом сообщает "Интерфакс".

В 2014 году мужчина перебрался через Стамбул в Сирию, где воевал на стороне ИГ против армии Сирии. Когда он вернулся в Таджикистан, на него возбудили дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации", "Наемничество и участие в военных действиях в другом государстве".

Мужчину приговорили к 17 годам колонии строго режима.