В Татарстане в колонии нашли мертвым заключенного

В Альметьевске в местной колонии №8 накануне утром нашли мертвым 62-летнего заключенного из Башкортостана, информацию источника ProKazan.ru подтвердили в пресс-службе КФУ.

Заключенный, осужденный в 2015 году за убийство на 9 лет колонии, был обнаружен на своей спальном месте без признаков жизни.

- Смерть констатировал фельдшер скорой медицинской помощи. Следов насильственной смерти не обнаружено. Причина смерти, по предварительной информации, связана с заболеванием сердца. ИК-8 также посетил нижнекамский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Ильдус Хайруллин, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту идет проверка.