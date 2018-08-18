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Стиль жизни. Главный редактор сайта ProKazan.ru и газеты «Pro Город» Женя Потехина

Стиль жизни. Главный редактор сайта ProKazan.ru и газеты "Pro Город" Женя Потехина
16+
Новая рубрика: известные жители Казани через длинный монолог рассказывают о своей личной и профессиональной жизни

В журнале Esquire есть рубрика "Правила жизни", в которой через длинные монологи раскрывается мировоззрение приглашенных героев. Попадают туда только известные люди - музыканты, писатели, артисты, политики, журналисты. Нам очень нравится этот формат, поэтому мы решили позаимствовать его для нашего сайта, а в качестве героев приглашать популярных, необычных или просто интересных жителей Казани.

Сегодня мы побеседовали с Женей Потехиной - главным редактором сайта ProKazan.ru и газеты "Pro Город"

В школе с 3 по 5 класс я была командиром класса. В мои обязанности входило постоянно таскать журнал и ставить оценки своим одноклассникам за уборку кабинета. В старших классах была старостой. Отличие в том, что журнал надо было не носить с собой, а относить к учительскую. Странные обязанности. До сих пор не понимаю, по какому принципу именно меня выбрали на эту должность.

Чтобы понять, чем я живу, можно посмотреть мой InstagramНа 70% он состоит из путешествий по Татарстану и близлежащим регионам. Около года назад я поняла, что жить нужно не только работой, должно быть хобби. Теперь в выходные у меня не возникает вопросов, чем заняться. Нужно лишь продумывать маршруты. 

В детстве я мечтала стать Максимом Шарафутдиновым. Серьезно, формулировка звучала именно так. Он произвел на меня такое впечатление, что мне захотелось стать журналистом. 

Чтобы не перегореть на работе, нужно просто любить то, что ты делаешь, и постоянно ставить себе новые цели.

Моя карьера журналиста началась в газете "Республика Татарстан" в 11 классе. Первый материал назывался "В Татарстане в техническом кружке выращивают дождевых червей". 

Я не могу прожить без смартфона и часа. Это связано не с зависимостью, а с необходимостью по работе. 

Примерно 80% людей неуверенны в себе. Проблема в том, что люди слишком зациклены на своей персоне. Но окружающим людям все равно до других, им не важна ваша внешность и даже ваша жизнь. Не нужно заострять свое внимание на своих недостатках, лучше расслабиться и быть самим собой, не пытаясь кому-то понравится.

У меня нет подчиненных, я отношусь к журналистам нашей редакции, как к своим партнерам. Мне кажется, людям намного комфортнее работать в таких условиях. Круто быть командой. 

Успех газеты "Pro Город" и портала ProKazan.ru в том, что мы не просто рассказываем о новостях, но и стараемся решать проблемы, с которыми к нам обращаются читатели. Для меня очень важно делать для города что-то полезное. 

Кроме ProKazan.ru мне нравится московское издание The Village. Я часто читаю их, когда ищу вдохновение.

"Печатным изданиям осталось жить 5 лет". Эту фразу я слышу уже на протяжении лет десяти. Не думаю, что в ближайшее время газеты умрут. Людям нравится держать в руках бумагу. Зачастую читатели устают от обилия контента в Интернете, устают от соцсетей, в которых бывает много непроверенной информации. Плюсы газет в том, что в них собирается только самое интересное и важное. 

Профессия журналиста ничем не лучше и не хуже других профессий.

Я бы не смогла сидеть дома, занимаясь лишь детьми и хозяйством. Если меня когда-нибудь поставят перед выбором "семья или карьера", то я выберу второе. Истина в том, что близкие просто не поставят таких ультиматумов. Любящие люди так не поступают.

Из последних текстов казанских журналистов запомнился наш материал о 10 малоизвестных фактах о Казани и материал коллеги из "Бизнес Онлайн" Айрата Шамилова о "главной маме казанского спорта"

Чтобы девушке сделать хорошую карьеру, ей нужно забыть, что она девушка. Какая разница, какого ты пола? Это странный вопрос. 

Я не представляю ситуацию, когда можно кричать на своего сотрудника. Вам понравится, если на вас будут орать? Вы станете от этого продуктивнее? То же самое касается и общения с детьми. Зачем кричать на своего ребенка, когда можно просто спокойно ему все объяснить?

Мне бывает стыдно за опечатки на нашем сайте. Порой наши журналисты работают в очень быстром темпе и, публикуя сразу много материалов, допускают ошибки. Но это не оправдывает. Нужно стремиться к лучшему. 

Я горжусь каждым своим сотрудником. Только представьте - всего 7 журналистов работают над тем, чтобы выпускать 3 топовых СМИ республики. Где-нибудь есть такие примеры? Кстати, скоро мы запустим еще одно СМИ. 

Я всегда завтракаю в офисе. Прихожу на работу на 10 минут раньше и пью кофе с круассаном из вендингового аппарата. Это не лучший завтрак. Никому не советую делать так же. 

Проснувшись, первым делом я глажу свою кошку, которую назвала в честь Лео Месси. А перед тем, как заснуть, всегда проверяю сообщения в нашем рабочем чате.

У меня есть плохая привычка - покупать абонемент в спортзал на целый год, проходить месяц, а потом забыть о нем на полгода. 

Я могу назвать себя счастливым человеком, потому что занимаюсь тем, что мне нравится.

Нияз Гатауллин, 20.08.2018, 13:00
Тэги: Казанцы, Интервью
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Комментарии

Горожанин20 августа 2018, 13:05
Стиль жизни. Ну вот, что за выпендрёж? Давайте еще ''сливки общества '', '' богема '', ''творческая личность '', ''звёзды ''. Русский язык бы сначало выучили.
7
5
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Горожанин20 августа 2018, 13:07
Одна школота
3
7
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Форвард20 августа 2018, 13:16
С 3 по 5 класс ну очень важное время быть командиром класса. А детском саде генералом пустых горшков.)))
3
5
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Блондинка20 августа 2018, 13:39
В ответ на комментарий пользователя
Есть много способов увеличить грудь не прибегая к операции:
1. Выпрямиться
2. Потолстеть
3. Накачать мышцы груди
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