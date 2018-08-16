В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу начнут дрессировать собак

В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу сегодня вечером появится площадка для выгула и дрессировки собак, сообщили в Дирекции парков и скверов.

Там уже установлены тренировочный комплекс и специальное напольное покрытие, обустроен навес от дождя и солнца, и сделано ограждение территории. Для хозяев животных на площадке предусмотрена беседка со скамейками и фонарями для вечерних прогулок.

Отмечается, что решение о появлении площадки было принято после обсуждения с жителями близлежащих домов.

Напомним, парк открылся прямо перед Новым годом, 25 декабря 2016 года, и за праздничные каникулы стал невероятно популярным. На территории междулесье, где раньше должна была пройти дорожная магистраль, появилась фестивальная площадка со сценой, фонтан, а также обустроенная спортивная база. На площади более 2000 квадратных метров расположилось уникальное игровое пространство. Над глубоким оврагом был построен пешеходный мост, прогулочные дорожки из лиственницы и обустроены освещенные лыжные трассы.