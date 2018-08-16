Самые редкие имена недели: в Казани детей назвали Дан и Лерика

В Казани новорожденных детей на минувшей неделе назвали Дан и Лерика, они попали в список самых редких имен. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Всего в Казани родились 254 мальчиков и 238 девочек, список самых редких имен выглядит так: Медина, Джамиля, Лидия, Марина, Демид, Фаттах, Антипий, Макарий, Зинира и Сюмбель.

Чаще всего родители назвали детей именами Амир, Матвей, Ранель, Ясмина, Азалия, Амелия, Тамерлан, Илья, Мирон и Алиса.