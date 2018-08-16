В Татарстане ветром сорвало крышу многоэтажного дома

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Нурлате накануне вечером ветер сорвал крышу с жилого многоквартирного дома, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Примерно в 19:30 сильный порыв ветра снес шифер с 50 кв. м дома на улице Гиматдинова, 82, в этом доме проживают 58 человек, в том числе 10 детей.

Сейчас крышу накрыли полиэтиленом, было принято решение о начале восстановительных работ.