Полиция задержала казанца, который обещал подкупить судью за 1,2 млн рублей

В Казани сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего мужчину, который пообещал женщине-предпринимательнице за взятку судье отказать в удовлетворении иска о взыскании с нее многомиллионной задолженности. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, на бизнесвумен был подан иск в суд о взыскании с нее долга в 8 млн рублей. Подозреваемый в июле предложили ей подкупить судью за 1,2 млн рублей, чтобы тот отказал в иске.

- 6 августа женщина внесла 600 тысяч рублей на счет подозреваемого, чтобы тот передал их судье, но после этого мужчина был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве", вскоре, по всей видимости, его изменят на дело по статье "Мошенничество", так как тот просто обманул бизнесвумен, не собираясь передавать деньги никакому судье, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас ведется расследование.