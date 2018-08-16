Афиша: сфотографироваться с «Симпсонами» и посмотреть кино в парке

На этих выходных
Вечеринка для взрослых ценителей анимации
19 августа, с 16:00 до 22:00
Летняя пати от телеканала 2х2. Зрителей канала будут ждать дваждыдвамобиль с диджеем, фото-зонами и танцполом. Хедлайнерами вечеринок станут 6-метровые надувные промоутеры из сериалов «Рик и Морти», «Симпсоны», «Футурама», «Рассол и Арахис» и др.
ЕЩЕ В ПАРКАХ:
Фестиваль славянской культуры «Яблочный спас»
19 августа в 14:00, парк им. Урицкого
Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани»
19 августа с 15:00 до 18:00, парк «Крылья Советов»
НА НАБЕРЕЖНОЙ
Суббота, 18 августа
16:30-18:00 Танцевальный фестиваль (Пирс)
17:00 – 19:00 Литературный вечер для детей «Сказки Папы Карло»
18:00-20:00 Мастер-класс по Акробатическому Рок-н-Роллу и Буги Вуги
20:00-22:00 Сальса и Бачата
Воскресенье, 19 августа
14:00-15:30 Мастер-класс «Рисуй,Казань» (Аллея искусств)
18:00 – 20:00 Мини-мисс Кремлевская набережная
17:00 – 19:00 Литературный вечер для детей «Сказки Папы Карло»
18:00-20:00 Линди Хоп (Беседка на Аллее искусств)
20:00- 22:00 Аргентинское танго (Пирс)
На следующей неделе
Курбан Байрам
21 августа
В мечетях Казани и Татарстана вагаз начнётся в 04.30 утра, а гает-намаз пройдет в 05.00 часов. На телеканале ТНВ планируется прямая трансляция праздничного намаза из Галеевской мечети.
В ПАРКАХ:
Бесплатный кинопоказ фильма «Вокзал для двоих»
23 августа в 20:00, парк «Крылья Советов»
Экскурсия «Парк «Черное озеро» и окрестности»
23 августа в 18:00, парк «Черное озеро»
Праздник «Игры нашего двора»
24 августа в 16:00 парк им. Урицкого