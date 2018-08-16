Афиша: сфотографироваться с «Симпсонами» и посмотреть кино в парке

Портал ProKazan.ru рассказывает, как интересно можно провести свой досуг в Казани

На этих вы​ходных

Вечеринка для взрослых ценителей анимации

19 августа, с 16:00 до 22:00

Летняя пати от телеканала 2х2. Зрителей канала будут ждать дваждыдвамобиль с диджеем, фото-зонами и танцполом. Хедлайнерами вечеринок станут 6-метровые надувные промоутеры из сериалов «Рик и Морти», «Симпсоны», «Футурама», «Рассол и Арахис» и др.

ЕЩЕ В ПАРКАХ:

Фестиваль славянской культуры «Яблочный спас»

19 августа в 14:00, парк им. Урицкого

Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани»

19 августа с 15:00 до 18:00, парк «Крылья Советов»

НА НАБЕРЕЖНОЙ

Суббота, 18 августа

16:30-18:00 Танцевальный фестиваль (Пирс)

17:00 – 19:00 Литературный вечер для детей «Сказки Папы Карло»

18:00-20:00 Мастер-класс по Акробатическому Рок-н-Роллу и Буги Вуги

20:00-22:00 Сальса и Бачата

Воскресенье, 19 августа

14:00-15:30 Мастер-класс «Рисуй,Казань» (Аллея искусств)

18:00 – 20:00 Мини-мисс Кремлевская набережная

17:00 – 19:00 Литературный вечер для детей «Сказки Папы Карло»

18:00-20:00 Линди Хоп (Беседка на Аллее искусств)

20:00- 22:00 Аргентинское танго (Пирс)

На следующей нед​еле

Курбан Байрам

21 августа

В мечетях Казани и Татарстана вагаз начнётся в 04.30 утра, а гает-намаз пройдет в 05.00 часов. На телеканале ТНВ планируется прямая трансляция праздничного намаза из Галеевской мечети.

В ПАРКАХ:

Бесплатный кинопоказ фильма «Вокзал для двоих»

23 августа в 20:00, парк «Крылья Советов»

Экскурсия «Парк «Черное озеро» и окрестности»

23 августа в 18:00, парк «Черное озеро»

Праздник «Игры нашего двора»

24 августа в 16:00 парк им. Урицкого