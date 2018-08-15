В России разрешили провести первый гей-парад

В Ульяновской области в поселке Яблоневый разрешили провести первый в России гей-парад, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на активиста ЛГБТ-движения Николая Алексеева.

Население поселка Яблоневый составляет семь человек.

- Таким образом, первый в истории России согласованный гей-парад должен состояться 26 августа 2018 года в поселке Яблоневый города Новоульяновска Ульяновской области. Главное не превысить заявленное число участников. Заявили 300 человек. Начинаем формировать список участников, — написал Алексеев.

Поселок Яблоневый расположен на берегу Волги примерно в 3 км от Новоульяновска и 10 км от Ульяновска.