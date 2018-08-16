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Адмиралтейская Слобода. Часть 2: как самый промышленный район Казани теперь лежит в руинах
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Адмиралтейская Слобода. Часть 2: как самый промышленный район Казани теперь лежит в руинах

Адмиралтейская Слобода. Часть 2: как самый промышленный район Казани теперь лежит в руинах
16+
Фото: Нияз Гатауллин
Корреспондент ProKazan.ru проинспектировал некогда самый развивающийся район Казани, снабжавший порохом и сукном всю Россию, но теперь находящийся в упадке

В прошлом месяце мы совершили прогулку по южной части Адмиралтейской Слободы и написали большой обзор. Раньше это был самый развивающийся и многолюдный район Казани, теперь же от былого величия не осталось и следа.  Фактически в 10 минутах езды от Кремля находится «город-призрак», совершенно не похожий на остальную часть Казани.

В один момент нам показалось, что мы слишком придирчивы и ищем недостатки  там, где их нет.  Но судя по комментариям к материалу, мнение автора обзора полностью совпадает с мнением горожан.

- Слава Богу, что смог продать квартиру и уехать с этой Адмиралтейской улицы! Мрак, алкашня, ужасные дороги, заросшие деревья, прогнившая канализация и никому не нужные люди, - пишет один из наших читателей.

Адмиралтейскую Слободу условно можно разделить на две части: северную и южную, проведя границу по улице Клары Цеткин. В этом репортаже мы покажем вам ее северную часть – с заброшенными алафузовскими фабриками, старым руслом Казанки и Зилантовым монастырем.

Как бывшие цеха льнокомбината превратились в современный лофт

Если сейчас большинство промышленных предприятий расположено на севере и северо-западе города, то раньше промышленным районом Казани была Адмиралтейская Слобода. Именно здесь производился порох для нужд российской армии и сукно, которое поставлялось в императорский дом. До 1829 года в Слободе строили военные корабли, однако потом производство перенесли в Астрахань. 

Здание Порохового завода. Это один из немногих уголков Слободы, где облагорожено и чисто.

Теперь вы знаете, как будет "порох" по-татарски.

Раньше завод носил имя Ленина, поэтому на входе стоит симпатичный памятник в его честь.

В Слободе есть несколько идеально сохранившихся домов. Очень необычно для этого района.

Рядом с Пороховым заводом находится комплекс заброшеных предприятий Алафузовых. В 1918 году они были национализированы и переименованы в Казанский льнокомбинат имени Ленина. В середине 2000-х комбинат перестал функционировать.

В данный момент на территории заводских построек находится арт-пространство с необычными скульптурами и граффити.

Здесь нет ни души. Поэтому гулять по территории было немного жутковато. 

Известные граффитисты Казани оставили здесь свой след.

Вот, собственно говоря, сам Алафузов.

Выглядит, как мумифицированное тело.

Эти места хоть и выглядят заброшенными, но таковыми не являются. В зданиях расположен современный лофт "Фабрика Алафузовых". Там проходят культурные и музыкальные события различных масштабов.

Так выглядит город, когда его покидают люди

Сто лет назад Казанка впадала в Волгу не в районе современной Кировской дамбы, а в нескольких километрах западнее, там, где проходит граница Адмиралтейской слободы и поселка Игумново (район железнодорожной станции "Лагерная").

Строительство Куйбышевского водохранилища привело к затоплению большой территории около Казани и частично в черте города. По этой причине русло Казанки перенесли восточнее. Старое русло огородили плотинами и оно начало заболачиваться.

Вот как сейчас выглядит это место.

В этом году (к 300-летию создания Адмиралтейской Слободы) здесь должна была начаться грандиозная реконструкция. Старое русло Казанки должны были очистить от мусора, перекинуть через него 7 мостов и построить пешеходную зону. Но, как вы видите, ничего еще не начато.

Огромные пустыри окружают это место. Чтобы понять масштаб, можно открыть карту Казани и посмотреть, сколько заброшенной территории находится в Слободе. Кстати, вся земля перемешана со строительным мусором. В течение нескольких веков здесь располагались различные предприятия и жилые постройки. Вероятно, их руины теперь закопаны в землю.

Многие старые дома еще стоят и ждут реставрации. А некоторые требуют сноса.

Знаменитый Горбатый мост закрыт и уже не представляет никакого интереса. Проход по нему запрещен даже пешеходам из-за аварийного состояния.

На территории старого русла Казанки можно построить прекрасный парк, если власти Казани найдут средства для релизации уже существующего проекта.

Священники Зилантового монастыря на "Туареге"

Зилантов Успенский монастырь  - жемчужина Адмиралтейской Слободы. Был отреставрирован в конце ХХ века. Бывший мужской монастырь сейчас возрожден как женский. Это тихое и красивое место, сильно выделяющееся своей чистотой и ухоженностью с окружающим пейзажем.

На территории монастыря расположен небольшой рябиновый сад и очень много цветов.

Духовенство в России всегда было привилегированным сословием. Но все равно очень непривычно видеть священнослужителей, подъезжающих к монастырю на Volkswagen Touareg, цена которого начинается от 3,5 миллионов рублей.

В 2013 - 2014 годах был представлен план реконструкции и разработан Проект комплексного освоения территории «Адмиралтейская слобода г. Казани». Он представляет собой градостроительный эксперимент планирования в условиях исторически сложившегося города. В прошлом году президенту Татарстана представили мастер-план развития территории, согласно которому здесь должны появиться высотные здания необычной формы, уникальный музей и огромный парк, который будет опоясывать комплекс Зилантового монастыря. Сроки начала работ пока не обозначены.

Нияз Гатауллин, 17.08.2018, 10:00
Тэги: Достопримечательности Казани, Фоторепортаж, Историческая Казань
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Комментарии

Горожанин17 августа 2018, 10:19
"Теперь вы знаете, как будет "порох" по-татарски" Ура, наконец-то я узнал, что порох будет "заводы"
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Горожанин17 августа 2018, 10:22
Спасибо за статью .
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5
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Горожанин17 августа 2018, 10:22
Ну вы написали! Современный лофт "Фабрика Алафузовых"! Современные лофты в Спб и Москве! А наш алафузова к сожалению пока засранная территория с граффити и парой фигур, а в зале, где проходят концерты в нужнике можно увидеть нижний этаж в дыре, когда ты справляешь нужду"!
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7
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АЛекс17 августа 2018, 10:31
"Сто лет назад Казанка впадала в Волгу не в районе современной Кировской дамбы, а в нескольких километрах западнее..." - "По этой причине русло Казанки перенесли западнее" Если уже было "западнее", то куда же ещё-то западнее перенесли?!8-|
0
5
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Горожанин17 августа 2018, 10:35
В ответ на комментарий пользователя
"Сто лет назад Казанка впадала в Волгу не в районе современной Кировской дамбы, а в нескольких километрах западнее..." - "По этой причине русло Казанки перенесли западнее" Если уже было "западнее", то куда же ещё-то западнее перенесли?!8-|
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Юго-севернее
0
5
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АЛекс17 августа 2018, 10:35
В ответ на комментарий пользователя
Ну вы написали! Современный лофт "Фабрика Алафузовых"! Современные лофты в Спб и Москве! А наш алафузова к сожалению пока засранная территория с граффити и парой фигур, а в зале, где проходят концерты в нужнике можно увидеть нижний этаж в дыре, когда ты справляешь нужду"!
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Кто-нибудь бы ещё рассказал, что такое "лофт"...8-*
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4
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Я17 августа 2018, 10:43
Очень интересно написано. Красивые места. Как будто в другом городе... Надо съездить, посмотреть. Ни разу там не была за свои 25 лет.
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Злобный Аноним17 августа 2018, 11:02
Один из "прекрасно сохранившихся" домов с фото - НОВОДЕЛ >-(
Тот, который по Гладилова под номером 46 построен Арским лесхозом в 2012 г.

https://kazan-arbat.livejournal.com/tag/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
Фото оттуда же прилагаю:
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Димон17 августа 2018, 11:23
Насколько я знаю, Пороховой находится в Ягодной, а не в Адмиралтейской слободе.
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Горожанин17 августа 2018, 11:26
С каждым годом Казань все лучше наша Казань
1
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Горожанин17 августа 2018, 11:28
В ответ на комментарий пользователя
Ну вы написали! Современный лофт "Фабрика Алафузовых"! Современные лофты в Спб и Москве! А наш алафузова к сожалению пока засранная территория с граффити и парой фигур, а в зале, где проходят концерты в нужнике можно увидеть нижний этаж в дыре, когда ты справляешь нужду"!
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А другим людям там нравится значит, раз работает
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Горожанин17 августа 2018, 11:45
В ответ на комментарий пользователя
А другим людям там нравится значит, раз работает
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Другим людям-это нефорам, под бухлом всё нравится) Хотя по сути спасибо, что хотя бы такое место существует!
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Горожанин17 августа 2018, 12:06
В ответ на комментарий пользователя
Кто-нибудь бы ещё рассказал, что такое "лофт"...8-*
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развивайся чо... желательно сам
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