В Казани осудили на год колонии мужчину, сдавшего в аренду чужую квартиру

В Казани осудили 30-летнего мужчину, который сдал чужую квартиру в аренду, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Мужчина в конце мая 2018 года снял квартиру по улице Академика Кирпичникова посуточно, после чего подал объявление о ее сдаче на долгий период.

- После чего заключил с женщиной, обратившейся по объявлению, договор аренды. Получив от последней денежные средства в сумме 17 тыс. рублей, мужчина перестал выходить на связь с потерпевшей, - сообщили в прокуратуре.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве со значительным ущербом. Вину мужчина полностью признал и возместил ущерб.

Суд приговорил его к 1 году лишения свободы в колонии строгого режима.