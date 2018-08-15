Прокуратура Татарстана начала проверки из-за увеличения числа ДТП с автобусами. Об этом сообщила исполняющий обязанности старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Екатерина Гудкова.

Отмечается, что проверки пройдут по всей республики с участием прокуроров городов.

- Особое внимание в ходе проверок инспекторы будут обращать на техническое состояние и оснащенность транспортных средств, на организацию проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, на соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха водителей автобусов, а также на соблюдение миграционного законодательства при приеме на работу иностранных граждан, - рассказали в ведомстве.

В случае нарушения законодательства будут предприняты соответствующие меры.

Так, сегодня в Казани сотрудники ГИБДД проведут профилактический рейд, в ходе которого будут отслеживать нарушения ПДД водителями автобусов. Сотрудники ведомства в гражданской форме сядут в автобус в начале маршрута и будут следить за поведением водителя за рулем.

- За все нарушения ПДД, допущенные водителем во время движения по маршруту, в отношении него составляются административные материалы. Не останется без внимания и техническое состояние транспортных средств, - говорится в сообщении ведомства.