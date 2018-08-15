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На спасение художественного училища в Казани потратят около 140 млн рублей

На спасение художественного училища в Казани потратят около 140 млн рублей
16+
Фото: Wikimedia.org
Деньги выделят из бюджета республики

В Казани на восстановление художественного училища имени Фешина потратят 137,8 млн рублей, деньги выделят из бюджета РТ. Тендер был объявлен Главным инвестиционно-строительным управлением РТ.

В здании на улице Карла Маркса, 70 будет отремонтирована кровля южного крыла, выполнен ремонт оконных проемов крыла, ремонт дверей, обустройство гигиенических помещений. Также там заменят или отремонтируют лестницы, проведут ремонт фасада, демонтажные, отделочные и другие работы.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 по 30 августа. Все требуемые работы необходимо закончить до 31 июля 2019 года.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил восстановить здание художественного училища в Казани. Ранее сообщалось, что у училища скоро истекает срок аккредитации на обучение, а заявление на нее не принимают в связи с плохим состоянием здания. Зданию нужен капитальный ремонт. 

N. Vildanov, 16.08.2018, 09:59
Тэги: Деньги
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