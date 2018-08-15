В Челнах растянули тент, чтобы спасти девушку, которая пыталась покончить с собой

В Набережных Челнах спасатели растянули тент, чтобы спасти девушку, которая пыталась покончить с собой. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел накануне вечером в 50-м комплексе. Молодая девушка забралась на пятый этаж дома 50/14. Она сидела на подоконнике, свесив ноги вниз и, закрыв лицо руками. Местные жители увидели такую картину и тут же вызвали МЧС. Прибывшие на место пожарные растянули спасательный тент и стали ждать.

Спустя какое-то время спасатели свернули тент и уехали. Очевидцы предположили, что пожарные отговорили ее совершить отчаянный поступок.

К слову, по словам соседей, данная квартира считается неблагополучной — там постоянно происходят какие-то скандалы.