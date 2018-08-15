В Казани сегодня представят новый стратегический бомбардировщик

В Казани сегодня пройдет презентация модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М, она состоится на авиазаводе имени Горбунова. Об этом сообщает ТАСС.

Первый полет бомбардировщика состоится в сентябре этого года, затем самолет начнет проходить заводские испытания с последующей передачей на государственные совместные испытания.

Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот, принят на вооружение в 1989 году. Всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.

До уровня Ту-22М3М планируется модернизировать около 30 самолетов Ту-22М3. Обновленные машины получат современное бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение. В перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса "Кинжал", дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.