В Татарстане скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны

Он жил в Зеленодольске, в конце августа ему бы исполнилось 109 лет

Скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны в Татарстане 108-летний Игорь Протопопов из Зеленодольска, об этом сообщает совет Зеленодольского района.

- 30 августа Игорю Александровичу Протопопову исполнилось бы 109 лет. Его уход стал невосполнимой, тяжелой утратой для всех горожан, - говорится в сообщении.

Напомним, несколько лет назад ProKazan.ru встречался с ветераном. До последних лет он жил в одиночестве в старом деревянном домике в Зеленодольске. Его практически никто не навещал - иногда приезжаел внук из Казани и приходили две местные жительницы. "У меня все болит, я сейчас один сплошной комок болезней. Невыносимо. Я на грани. Нет сил больше терпеть", - говорил ветеран.