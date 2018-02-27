Комментарии

ProKazan.ru составил ТОП новостей за сегодня

В соцсетях заметили часы главы исполкома Казани за 1,5 млн рублей. В мэрии это опровергли

Пользователи соцсетей заметили часы на руке главы исполкома Дениса Калинкина, якобы, это часы марки Breguet Marine Rose gold за 1,5 млн рублей. Однако в мэрии Казани эту информацию опровергли.

- На протяжении многих лет Д. Калинкин носит спортивные часы марки Garmin, - цитирует "Татар Информ" сообщение мэрии.

Дело об убийстве девочки в Татарстане: задержана приемная мать, она измывалась над детьми

В Татарстане возбудили два уголовных дела на 37-летнюю Эллу Григорьеву, приемную мать 9-летней девочки, убитой около недели назад ее опекуном. Об этом сообщили в Следственном комитете.

ПСО «Казань» отстранили от строительства двух домов в «Салават Купере»

ПСО "Казань" не будет достраивать два дома в казанском ЖК "Салават Купере", сообщили в пресс-службе Минстроя РТ.

Дома 1 и 5 в 11 комплексе будут достраивать, соответственно, строительные компании "Строитель+" и "Народный дом". Готовность дома 11−1 на 425 квартир на данный момент составляет 85,1%. Строительство дома 11−5 на 340 квартир завершено на 77%.

«Желающих мало»: в Татарстане уменьшилось число покупателей баранов на Курбан-Байрам

В Татарстане в последние годы снижается число людей, желающих покупать жертвенных животных на Курбан-Байрам, рассказал сегодня на пресс-конференции заммуфтия РТ по работе с территориями Мансур Джалялетдинов.

В Казани по маршрутам пустили электробус

В Казани на ряде маршрутов начали тестировать электробус компании Volgabus, сообщил народный корреспондент Дамир.

- Электробус испытывался на всех маршрутах КПАТП-9. На 33, 53, 63 и 84, - рассказал казанец.