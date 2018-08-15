Сегодня в Казани ожидается дождь и +27 градусов

Сегодня, 16 августа, в Казани ожидается переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный умеренный до сильного, при грозе кратковременные усиления до 20 м/с. Максимальная температура воздуха днем 25-27 градусов тепла.