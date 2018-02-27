В Казани разыскиваются подозреваемые, заработавшие на декретницах 70 млн рублей

В Татарстане МВД разыскивает подозреваемых, которые зарабатывали на мошенничестве при получении выплат в виде пособий по беременности и родам в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По некоторым данным, сумма ущерба может составить около 70 млн рублей.

Всех, кто имеет сведения о месте нахождения 35-летнего Белякова Алексея 1983 года рождения и 35-летнего Чухуа Гии в МВД по телефонам (843) 291-38-92, 291-31-87 или 291-22-45.