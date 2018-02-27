Путин призвал возродить программу сохранения национальных языков России

Он напомнил, что во времена СССР существовали такие программы, которые поддерживали национальные языки в регионах

Президент России Владимир Путин призвал возродить программу сохранения национальных языков.

- Очень важно [сохранять национальные языки], потому что каждый год в мире пропадает большое количество языков, наречий и так далее. Литература исчезает, — заявил глава государства на образовательном форуме "Машук" в Пятигорске, передает ТАСС.

Он рассказал, что в СССР существовали такие программы, которые поддерживали национальные языки в регионах, сейчас такие программы можно сделать новой основе.

Напомним, ранее Путин подписал закон, согласно которому русский язык будут изучать все, как государственный язык, а родной язык будет выбираться по заявлению родителей школьников.