В Нижнекамске прорыв дамбы может нанести ущерб в 18 млрд рублей

Потенциальный прорыв Красноключинской дамбы в Нижнекамском районе Татарстана может нанести ущерб в 18 млрд рублей. Об этом заявил глава района Айдар Метшин.

Так, по его словам, в республике одобрили проект реконструкции дамбы протяженностью 12,7 км. Стоимость работ превышает 866 млн рублей.

- Сейчас началось разрушение земельного полотна. За два дня вода поднялась до отметки в 58 метров, - рассказал Айдар Метшин, передает «Татар-информ».

Поэтому было принято решение провести полную реконструкцию.

- В случае прорыва дамбы пострадают 3 населенных пункта, где проживает 1279 человек. Потенциальный ущерб может достигнуть 18 млрд рублей, - сказал Метшин. - Реконструкция будет поэтапной и займет три года. Никакого неудобства населению работы не принесут.