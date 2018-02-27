Синоптики вновь предупредили казанцев о надвигающейся грозе

При этом погода останется жаркой

Синоптики Гидрометцентра РТ предупредили казанцев о сильной грозе, которая ожидается сегодня ночью и завтра днем, об этом сегодня сообщили в Управлении.

Скорость ветра будет достигать до 17 м/с, а во время грозы – до 22 м/с. В Татарстане завтра днем в отдельных районах также пройдет сильный дождь и град.

В Казани днем ожидается от +25 до +27 градусов.