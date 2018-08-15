Юрист активистов против мусоросжигательного завода: «Кабмин нарушает закон»

ProKazan.ru пообщался с юристом активистов против мусоросжигательного завода, которая обвинила властей в нарушении закона

На прошлой неделе премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о переводе земельного участка сельхозназначения под Осиново в статус земель промышленности. Данная территория будет предназначаться для строительство мусоросжигательного завода.

На встречах активисты против мусоросжигательного завода часто жалуются, что их не слышат, что власти не реагируют на их протесты. Мы в очередной раз предоставили активистам площадку для озвучивания своей позиции. Сегодня портал ProKazan.ru публикует мнение юриста Елены Бикташевой, которая считает происходящее «работой прокуратуры».

- Везде выставляют нас дураками! - начала Елена Бикташева. - «Вы что, за свалки?» - спрашивают нас. Мы не ратуем за свалки, мы за то, чтобы власти не наступали на те грабли, которые уже прошла Европа.

Об опыте Европы

- Вся Европа уже отказывается от мусоросжигания. Там уже поняли, что это не экологично и экономически невыгодно. Если сравнить мировую практику, в США не построено ни одного завода за последние десятилетия. В западной Европе тоже не строят новые. Там уже надышались и насмотрелись, дальше они будут постепенно закрываться. Они уже научились перерабатывать настолько, что это полностью заменило процессы мусоросжигания.

Европейская комиссия о роли преобразования отходов в энергию в циклической экономике выступила за мораторий на новые мусоросжигательные заводы

Основных два довода в иске против решения депутатов связаны с правом человека: в соответствии с законом, территориальная схема должна была пройти общественные слушания до ее принятия и утверждения Кабмином. Второе - это несоответствие принципов схемы работы будущего завода с обещаниями сжигать только мусор, неподлежащий переработке.

- Во всем мире по мусоросжиганию законодательство очень структурировано. И дело даже не в законах, а в здравом смысле. Сжигаются только «хвосты» - остатки, которые не подлежат переработке. В передовых странах процент сжигания - это примерно 30% от всего ТБО. 70% - то, что так или иначе можно переработать, в них входят жидкие пищевые отходы - до 25%. Они не перерабатываются, а утилизируются, из них вырабатываются компост и биогаз.

О том, почему мусоросжигательный завод невыгоден



© Wikimedia/Norbert Nagel

Елена уверена, что половину всего объема мусора в Казани можно научиться перерабатывать всего за 3 года - достаточно обеспечить мощности и наладить раздельный сбор. Такие меры приведут к сокращению объемов отходов, подлежащих захоронению.

- Расчетным путем выяснено, что сжигать у нас будут 85%. Это значит, что у нас просто не будет переработки! В то время как переработка может полностью заменить необходимость мусоросжигания, развить бизнес предпринимателям, мусоросжигательный завод станет монополистом, где не будет рабочих мест, который не даст ни прибыли, никакого оборота. Если у нас будет направляться 85% на мусоросжигание, переработчикам не останется ресурсов. Здесь никто не откроет бизнес, у предпринимателей просто не будет сырья.

О том, что активистов не хотят слушать

- Нас все время обвиняют, что мы не доверяем властям, но есть доказательства, что завод безопасен - проведены процедура ОВОС. Мнение граждан не только не учитывали, а провели фикцию в виде общественных обсуждений.



Есть закон об экологической экспертизе, который предусматривает обсуждение с гражданами. Смысл в том, чтобы протокол должен составляться таким образом, чтобы были выявлены все возможные нюансы. Они должны были быть сформулированы в протоколе.



Что сделал инвестор? Он дал на выступление граждан 40 минут, а в качестве выступающих вписаны желаемые инвестору люди. Как будто было 9 выступавших, и они произвели полностью хвалебные выступления: завод, мол, нужен, мы завалимся в свалках - и так 9 раз. Две тысячи людей не пустили на эти обсуждения, людей били и не давали войти! А в самой процедуре были задействованы сторонние люди!

О том, какими должны быть слушания

Активисты против строительства завода написали более тысячи жалоб в прокуратуру, следственный комитет, ездили в Москву на прием к депутатам Госдумы. По словам Елены Бикташевой, председатель комитета по экологии Владимир Бурматов назвал проведенные в Татарстане слушания «работой прокуратуры».

- «Общественные обсуждения должны подытоживать заключение общественного договора. В целом процесс обращения с отходами должен заключаться с жителями. Что мы хотим в этом регионе? Свалки, переработку или мусоросжигательный завод - нам должно быть предложено на выбор. И к каждому расчет тарифов: свалки - вот такие экологические последствия и столько-то это стоит, мусоросжигание - другие. Хотите сортировку и переработку - третьи,» - цитирует слова Бурматова Елена Бикташева. - У нас не только нет никаких зачатков, но и государство полностью подменило стадию заключение общественного договора. А ведь это очень весомый вопрос, который затрагивает наши права на благоприятную среду обитания.