В Казани задержали сотрудника МВД, продававшего через соцсети информацию по номерам

В Казани задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления наркоконтроля по городу 38-летнего Наиля Рашитова, который по запросу из соцсетей продавал данные по владельцам автомобилей. Сегодня его доставят в суд, сообщает "Бизнес Online".

По предварительным данным, полицейский искал клиентов в соцсетях, за запрос данных из баз ГИБДД он просил по 2 тысячи рублей. При помощи номеров авто он предоставлял информацию о владельце авто, дате постановки на учет, адресе регистрации и другую информацию. В день на таких запросах он мог "заработать" до 10 тысяч рублей.

Несколько недель назад сотрудники собственной безопасности МВД начали проверку "слива" данных, в ходе оперативного эксперимента подозреваемый был задержан. При этом у него в машине нашли боевой 9-миллиметровый патрон, происхождение которого подозреваемый объяснить не смог.

Следственный комитет возбудил дела по статьям "Получение взятки", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Незаконное хранение боеприпасов", полицейский был уволен из правоохранительных органов.

Что будет с теми, кто покупал информацию у подозреваемого, пока неизвестно, предварительно, это мелкие предприниматели, которые таким образом узнавали информацию о своих партнерах и проверяли контрагентов.