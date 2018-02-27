В Челнах на набережной провалился асфальт

В Челнах на набережной провалился кусок асфальта. Фото и видео стали выкладывать очевидцы в соцсетях.

Пользователи соцсетей уже окрестили яму «черной дырой».

- Черная дыра прямо в асфальте, - пишут очевидцы.

По словам местных жителей, ранее на этом месте уже был провал. Как рассказали в администрации города, яма образовалась в связи с размытием грунта ливневыми водами.

- До завтра причину устранят. Знаки с предупреждением уже установлены, - сообщили в исполкоме.