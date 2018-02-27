Под Казанью женщина надела на голову пакет и утонула

В Зеленодольске накануне днем погибла женщина, которая утонула в Волге с пакетом на голове. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Около улицы Озерная женщина, возрастом примерно в 55 лет, в присутствии других людей надела на голову полиэтиленовый пакет и зашла так в Волгу. После этого ее нашли утонувшей, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту Следственный комитет начал проверку, рассматриваются все версии.

По другой версии, она надела на голову пакет, задохнулась, после чего упала в Волгу.