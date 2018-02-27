В Казани пенсионеру грозит 20 лет колонии за двойное убийство из-за спора о парковке

В Казани в Верховном суде РТ начали судить жителя поселка Васильево Зеленодольского района 61-летнего Наиля Исанова, который убил двух человек из-за спора о парковке, ему грозит до 20 лет колонии. Заседание суда состоялось накануне.

Напомним, 30 апреля в поселке Васильево около 17 часов мужчина поставил машину под окнами жилого дома. Причем так близко, что выхлопные газы шли в помещения, где находились люди. 46-летняя жительница квартиры вышла вместе с 25-летним парнем своей дочери, чтобы убедить пенсионера переставить авто.

Началась ссора, мужчина достал нож и зарезал женщину вместе с парнем, после чего скрылся. Его задержали спустя несколько часов.

В ходе следствия подсудимый признал свою вину. Продолжается суд.

Убитый 25-летний казанец