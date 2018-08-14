В Казани осудили замначальника отдела полиции, который «подсел» на марихуану

В Казани Верховный суд РТ подтвердил приговор, вынесенный по делу экс-замначальника полиции Кукморского района 29-летнего Рамиля Аглиуллина, который пристрастился к марихуане. О вердикте сообщает "Коммерсант".

26 февраля заместитель начальника полиции ОМВД России по Кукморскому району был задержан при получении муляжа марихуаны весом более 120 граммов. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере", "Превышение должностных полномочий".

В суде выяснилось, что Аглиуллин заставлял искать и передавать ему марихуану некоего Шарипова, именно он и сдал полицейского его же коллегам.

По словам Шарипова, полицейский просил у него марихуану из-за, якобы, низкого показателя раскрываемости по незаконному обороту наркотиков, чтобы, вероятно, сфальсифицировать в дальнейшем уголовное дело. Однако после задержания полицейский заявил, что все наркотики предназначались для личного употребления - от них он "чувствовал облегчение, у него перестала болеть голова". Про найденную в его авто марихуану он рассказал, что, якобы, в октябре 2017 года нашел куст растения возле забора следственного изолятора № 1, расположенного на казанской улице Япеева, срубил его, после чего заваривал себе как чай.

Ново-Савиновский суд Казани приговорил экс-полицейского, признавшего вину, к 2,5 годам колонии общего режима, Верховный суд РТ снизил срок лишения свободы на полгода.